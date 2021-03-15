В Брянске за неделю попались проверяющим восемь безмасочников

Были выявлены восемь нарушителей масочного режима, среди которых оказалось поровну сотрудников проверяемых предприятий и их клиентов.

На прошлой неделе брянские чиновники совместно с полицейскими провели 9 и 12 марта рейды на нарушителей масочного режима.

В Смоленске транспортные полицейские оперативно вернули похищенный у пассажира железной дороги багаж Выявить и задержать злоумышленника помогла электроника В дежурную часть ЛО МВД России на станции Смоленск с заявлением обратился 46-летний житель Калининграда. Гражданин сообщил, что ожидая свой поезд задремал в здании вокзала станции Смоленск, а проснувшись обнаружил пропажу портфеля. Сотрудники транспортной полиции незамедлительно просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили обстоятельства исчезновения имущества заявителя, а также

Смоленские железнодорожники напомнят автомобилистам о последствиях нарушения ПДД на переездах С 15 марта по 9 апреля в Смоленском регионе Московской железной дороги пройдет акция «Внимание, переезд!». В рамках мероприятия автомобилистам напомнят правила пересечения путей и расскажут о последствиях нарушения ПДД на переездах. В 2020 году на переездах Смоленского региона МЖД количество столкновений автомобильного транспорта с железнодорожным выросло с 2 до 3 по сравнению с 2019

Смолянка устроила поножовщину в праздничный день Утром 8 марта безработная смолянка ударила ножом своего сожителя. Между возлюбленными произошла ссора, женщина схватила нож и ударила им своего возлюбленного на почве личной неприязни. Мужчина обратился за помощью в больницу. Врачи квалифицировали полученные травмы как легкий вред здоровью. Так, в праздничный день женщина стала фигуранткой уголовного дела.

Смоленские следователи проверят учителя в одной из школ города Смоленские следовали начали проверку возможных неправомерных действий учителя одной из школ города, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Смоленской области. Ранее в местных СМИ появилась информация о том, что учитель физкультуры в школе №30 попытался выкинуть учеников школы из окна.

На территории Смоленщины снизился уровень заболеваемости туберкулезом В Смоленской области снизился уровень заболеваемости туберкулезом, сообщается в областном департаменте по здравоохранению. В 2020 году заболеваемость стала меньше на 24,8% по сравнению с 2019 годом. «Территориальный показатель заболеваемости туберкулезом (с учетом ведомств, не входящих в систему Минздрава, лиц без определенного места жительства, иностранных граждан) также снизился и составил 31,3 на 100 тыс. населения», – отметили