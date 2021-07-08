В Брянске закончилась вакцина от коронавируса

Как только очередная партия вакцины поступит в Брянскую область, медицинские учреждения начнут приглашать записанных на вакцинацию.

Как пояснили в департаменте здравоохранения, сейчас ведется запись на вакцинацию и формируется список ожидания.

Жители Брянской области начали активно прививаться от COVID-19. К 8 июля вакцинацию прошли 223 645 человек. Ажиотаж привел к нехватке вакцины.

Ремонт улицы Исаковского стартовал в Смоленске Дорожники выполняют на этом участке ремонт картами – это не просто ямочная заплатка, а полноценная замена асфальтового покрытия в месте большого скопления выбоин. Такой ямочный ремонт считается одним из наиболее эффективных способов ремонта дорожного полотна. Размеры карт практически не ограничивается. На улице Исаковского, имеющей множественные дефекты покрытия, удобно нарезать большие карты вместо множества мелких. Таким

Две легковушки столкнулись под Смоленском, одного водителя госпитализировали Утром 7 июля произошло ДТП в Кардымовском районе Смоленской области. Водитель Renault Kangoo выехал на встречную полосу, где столкнулся с «ВАЗ-2115». В результате ДТП пострадал водитель отечественного автомобиля. Его госпитализировали.

Куда пойти привиться? Коронавирус продолжает наступать. К сожалению, ежедневная статистика в Смоленской области пополняется десятками новых случаев заражения. «Призываю смолян не откладывать вакцинацию, ведь, чтобы остановить пандемию, нам необходимо выработать коллективный иммунитет, а его можно получить только с помощью вакцины», – обратился к жителям региона губернатор Алексей Островский. Многие смоляне этот посыл уже приняли к действию. Ежедневно на

Где работают лучшие педагоги? В администрации региона прошла церемония награждения победителей и лауреатов областных конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года». Отметим, что такие конкурсы направлены на выявление талантливых представителей сферы образования и дошкольного воспитания и распространение передового опыта среди педколлективов. Традиционно в конкурсах принимают участие лучшие педагоги нашего региона. Неоднократно смоляне становились лауреатами всероссийских конкурсов, дважды входили в число

Деньги в село. В регионе благодаря инвестициям развивают АПК и расширяют экспорт Смоленские сельхозпредприятия «Балтутино» и «Шуйское» намерены увеличить поголовье КРС, а в планах «Гагаринконсервмолоко» – дальнейшее развитие проекта по производству детского питания. Об этом и многом другом говорили в ходе рабочей встречи губернатор Алексей Островский и генеральный директор группы компаний «Продинвест» Михаил Панченков. На протяжении последних лет холдинг активно реализует на Смоленщине ряд инвестпроектов. Его производственные