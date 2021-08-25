В Брянске женщина узнала данные паспорта знакомой и набрала микрозаймов

Мошеннице грозит два года тюрьмы.

Жительница Фокинского района Брянска, 47-летняя женщина, под предлогом помочь с трудоустройством взяла паспорт у соседки. Успешно сделав несколько ксерокопий документа, она оформила на имя знакомой банковскую карту и стала оставлять онлайн-заявки на микрозаймы, которые ей одобряли.

Что интересно, некоторые долги знакомой мошенница пыталась выплатить сама, но последних четыре займа вернуть не смогла. Так, женщина, доверившая паспорт, задолжала 30 тысяч рублей микрофинансовым организациям..

В отношении мошенницы возбудили уголовное дело, ей грозит два года тюрьмы.