В брянские школы и детсады пустят Дедов Морозов с QR-кодами

Новогодние утренники разрешили проводить только в группах или классах.

Главный брянский санитарный врач Людмила Трапезникова рассказала о ковидных ограничениях при праздновании грядущего Нового года в детских садах и школах.

«Возникает много вопросов по приближающимся новогодним праздникам. Мы составили достаточно подробное методическое письмо об организации новогодних мероприятий среди детей. Поэтому необходимо организовывать новогодние мероприятия в строгом соответствии с этими методическими рекомендациями. Там нет полного запрета на проведение. Конечно, остается требование СанПиН, что проводятся не общие утренники в детском саду или школе, а только мероприятия в классе или в группе. Но разрешено присутствие родителей при наличии QR-кодов и соответствующих справок», – сообщила Трапезникова на заседании оперативного штаба.

Также, по ее словам, «можно приглашать аниматоров, Дедов Морозов и Снегурочек с соответствующими данными о прививке и QR-кодами».