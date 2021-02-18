В брянских школах появятся советники по воспитанию

В Брянской области реализуют пилотный проект.

Брянская область стала одним из десяти пилотных регионов, где появится новая должность советника директора школы по воспитанию и работе с детскими организациями.

Как сообщает региональное правительство, кандидатов на новую должность отберут в ходе конкурса «Навигаторы детства». По его итогам в брянских школах появятся 196 советников директоров школ.

До 14 марта любой, кто имеет опыт педагогической и воспитательной работы, может подать заявку на участие в конкурсе. После окончания заявочной кампании будет проводиться онлайн-тестирование. Результаты объявят не позднее 21 марта 2021 года.