В Брянской администрации возобновят прием граждан в апреле

В связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации в регионе, в Брянской городской администрации возобновляются приемы граждан.

Прием граждан по личным вопросам в апреле 2021 года будет проводиться главой администрации и его заместителями по предварительной записи.

Время приема с 14:00. Предварительная запись осуществляется за неделю до даты приема по телефонам, указанным на сайте мэрии Брянска.