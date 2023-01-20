В брянской думе открыли экспозицию о Валентине Динабургском

Выставку о жизни Валентина Динабургского открыли в брянской думе. Об этом рассказали в пресс-службе регионального парламента.

В здании Брянской областной думы организовали выставку, посвященную жизни и деятельности поэта и писателя Валентина Динабургского.

«Это — то малое, что можно сказать о Валентине Давыдовиче. Он является создателем парка-музея имени А.К.Толстого, Заслуженным работником культуры Российской Федерации, Почетным гражданином города Брянска и Брянского района, членом Союза писателей России, лауреатом премий имени А.К.Толстого «Серебряная лира» и имени Ф.И.Тютчева «Русский путь», — рассказал заместитель председателя Брянской областной Думы Владимир Пронин.

Организовали выставку профильный комитет и редакция газеты Брянского района «Деснянская правда», где знаменитый поэт был внештатным корреспондентом. Первыми посетителями стали депутаты.

«Среди заслуг Динабургского особо хочу выделить одну: будучи директором городского парка, Валентин Давыдович собрал здесь уникальную коллекцию деревянных скульптур, выполненных руками народных умельцев. Сегодня парк-музей имени А.К.Толстого получил широкую известность далеко за пределами Брянской области», — отметил Владимир Пронин.