В брянской колонии перевоспитали ростовского экстремиста

Дмитрий Геливера отказался от прежних убеждений.

Житель Ростовской области Дмитрий Геливера, отбывающий наказание в брянской колонии, отказался от экстремистских убеждений.

Несколько лет назад мужчина примкнул к запрещенной в России организации, а затем создал свою. По мотивам национальной ненависти он напал на группу молодых людей, в результате один из них стал инвалидом. В брянской колонии Дмитрий Геливера отсидел почти четыре года из семи.

Как сообщает региональное УФСИН, такие заключенные требуют особого внимания, поэтому ними больше других занимаются воспитатели и психологи. В колонии житель Ростовской области осознал тяжесть совершенного им преступления.

«Я бы хотел посоветовать, чтобы молодые люди не совершали моих ошибок, не шли на поводу у каких-то ложных идеалов, которые пропагандируют насилие, потому что мира не может быть там, где есть зло», – рассказал заключенный.