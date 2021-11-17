В Брянской области COVID-19 выявляют в три смены шесть дней в неделю

За сутки медики обязаны сделать 2384 теста.

С 1 по 11 ноября брянские медики сделали 36 541 тестов на коронавирусную инфекцию. При рекомендованном Роспотребнадзором минимальном суточном количестве тестов, равном 2384, в регионе их выполняют 3322.

Как сообщает Правительство Брянской области, лаборатории работают в три смены шесть дней в неделю. ПЦР-тесты проводятся в Брянске: в центре по профилактике и борьбе со СПИДом, кожно-венерологическом диспансере, клинико-диагностическом центре, инфекционной больнице, центре гигиены и эпидемиологии, а также в восьми негосударственных лабораториях.

В медицинских организациях также делают экспресс-тесты на антиген SARS-Cov-2.