В Брянской области ищут 16-летнюю Наталью Лешукову

16-летняя девушка пропала в Свердловской области.

В городе Сухой Лог Свердловской области пропала 16-летняя Наталья Сергеевна Лешукова. Ее местонахождение неизвестно с 21 июля. Девушка нуждается в медицинской помощи, может находиться на территории Брянской области.

Приметы Натальи Лешуковой: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Была одета в черную спортивную кофту, черные джинсы и светло-голубые кроссовки.

Волонтеры просят сообщать любую информацию о пропавшей по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52.