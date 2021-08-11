В Брянской области ОПГ заработала на фиктивных договорах более 27 миллионов рублей

Злоумышленники забирали деньги со счетов юридических лиц.

В период с января 2015 года по апрель 2019 года организатор ОПГ, совместно с шестью ее участниками, перечисляли со счетов юридических лиц деньги на свои счета под видом оплаты фиктивных договоров поставок товаров и оказания услуг. После деньги снимали в банкоматах и делили.

Так, в незаконный оборот попало более 142 миллионов рублей. Участники преступной группировки заработали более 27 миллионов рублей.

Организатор и участница ОПГ после задержания вину признали и согласились сотрудничать со следствием, с их помощью удалось поймать остальных преступников.

Уголовные дела рассматриваются в Бежицком районном суде.