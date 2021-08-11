В Брянской области ОПГ заработала на фиктивных договорах более 27 миллионов рублей
Злоумышленники забирали деньги со счетов юридических лиц.
В период с января 2015 года по апрель 2019 года организатор ОПГ, совместно с шестью ее участниками, перечисляли со счетов юридических лиц деньги на свои счета под видом оплаты фиктивных договоров поставок товаров и оказания услуг. После деньги снимали в банкоматах и делили.
Так, в незаконный оборот попало более 142 миллионов рублей. Участники преступной группировки заработали более 27 миллионов рублей.
Организатор и участница ОПГ после задержания вину признали и согласились сотрудничать со следствием, с их помощью удалось поймать остальных преступников.
Уголовные дела рассматриваются в Бежицком районном суде.
Читайте также
Новости регионов
Спорту – быть!
Председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов и депутат Юрий Кашанский посетили недавно отремонтированный спортивный зал для единоборств в Рославле. Вторая жизнь зала Несколько лет назад детско-юношеской спортшколе «Торпедо» для проведения занятий передали помещение, служившее некогда актовым залом школы. Оно требовало полной реконструкции, ремонта и обустройства. Тогда с надеждой на помощь к спикеру облдумы на личном
От дорог до связи
Жители Рославля рассказали о волнующих их вопросах. председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов провёл приём граждан в Рославле. В этот раз в обращениях жителей преобладали не личные, а общественно значимые вопросы. Море проблем Звучали проблемы газификации населённых пунктов, капремонта в многоквартирных домах, ремонта Дома культуры «Ростислав», установки забора в одной из сельских школ. Наиболее актуальной
Быстрее и выше
Объявлены результаты общероссийского рейтинга ГТО среди регионов России за второй квартал 2021 года. Смоленская область заняла в рейтинге 34-е место, улучшив свои позиции на 15 пунктов. Отметим, что данная система оценивания включает в себя 7 критериев, в частности, учитывается уровень вовлеченности населения в подготовку и выполнение нормативов, кадровая обеспеченность центров тестирования, популяризации самого комплекса и
Газ этому дому!
Кого затронет программа социальной газификации? Благодаря реализуемым на Смоленщине проектам голубое топливо в ближайшее время придет в десятки домов. На прошлой неделе губернатор Алексей Островский провел расширенное видеоселекторное совещание, посвященное вопросу реализацию программы социальной газификации в регионе. В обсуждении приняли участие член Госсовета РФ, депутат Госдумы Сергей Неверов, председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов, генеральный
Большое внимание – маленьким жителям
Как в регионе благоустраивают соцобъекты на периферии? Губернатор Алексей Островский побывал с рабочим визитом в Краснинском районе и посетил ряд социальных объектов. Глава региона ознакомился с работой детского сада «Родничок» в райцентре, его посещают 72 ребенка от 1,5 до 7 лет. Здесь оборудованы групповые помещения с отдельными спальнями, музыкальный и физкультурный залы, медицинский блок, на
Автомобилистам напомнят о последствиях нарушения ПДД на переездах
В августе на полигоне Московской железной дороги пройдет акция «Внимание, переезд!». В рамках мероприятия автомобилистам напомнят правила пересечения путей и расскажут о последствиях нарушения ПДД на переездах. Столичные железнодорожники обеспокоены ростом количества дорожно-транспортных происшествий на переездах с начала года. Так, в январе – июле 2021 года по вине автомобилистов произошло 18 столкновений машин с поездами.