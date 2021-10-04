В Брянской области отменили массовые мероприятия

Ограничения связаны с ростом числа заболевших.

В связи с пандемией в Брянской области, как и в других регионах России, отменили массовые мероприятия. Об этом на заседании президиума координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с коронавирусом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«По массовым мероприятиям – они остановлены во всей стране. Проводятся только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача в зависимости от тенденции эпидпроцесса», – отметила Попова.

Ранее губернатор Александр Богомаз сообщил о четвертой волне коронавируса в регионе.