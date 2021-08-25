В Брянской области появились «лжемебельщики»

Брянцев обманывают при покупках мебели.

В Брянской области стало известно о мошенниках, которые обманывают людей при покупках мебели в социальных сетях.

«Лжемебельщики» распространяют в Интернете объявления о продаже шкафов по низким ценам. Это привлекает внимание брянцев, они вносят предоплату, но после внесения предоплаты ничего не происходит, жертвы мошенников остаются ни с чем.

Пострадавших от действий преступников уже набралось немало, они объединяются, чтобы вместе предостеречь от ошибок других и попытаться вернуть деньги.