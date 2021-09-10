Таковы данные регионального оперативного штаба.

В Брянской области продолжается снижение заболеваемости COVID-19. Как сообщил на заседании оперштаба заместитель руководителя регионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Сергей Попов, на 35-й неделе уровень заболеваемости коронавирусом снизился на 8,4% по сравнению с предыдущей неделей, неделей ранее этот показатель составил 10,5%.

По словам первого заместителя директора департамента здравоохранения Брянской области Виталия Мосина, в регионе действуют 11 коронавирусных госпиталей на 1693 коек. Скрининговое КТ-обследование органов грудной клетки пациентам с признаками внебольничной пневмонии проводят в пяти круглосуточных КТ-центрах. В среднем в сутки проводится до 320 КТ-исследований.