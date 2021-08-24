В Брянской области проверяют аттракционы

Инспекция гостехнадзора будет обеспечивать безопасность людей во время развлечений.

23 августа губернатор Александр Богомаз на совещании со своими заместителями обсудили состояние аттракционов и их безопасность.

Аттракционы относятся к источникам повышенной опасности, поэтому инспекцией гостехнадзора уделили особое внимание этому направлению деятельности.

В мае-июне инспекция проведла профилактическая операция «Аттракцион», в ходе которой инспекторы гостехнадзора доводили информацию до собственников аттракционов о документации, необходимой для регистрации и эксплуатации оборудования, также об акте оценки технического состояния аттракциона.

Сейчас эксплуатируется 109 аттракционов, из них 28 % составляют надувные батуты.

Инспекция гостехнадзора Брянской области будет и в дальнейшем обеспечивать безопасную эксплуатацию аттракционов на территории Брянской области.