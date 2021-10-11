В Брянской области создадут свободные от COVID-19 зоны

Чиновники прорабатывают механизм введения новых ограничительных мер.

В Брянской области планируют создать зоны, свободные от COVID-19.

«Учитывая положительный опыт некоторых регионов страны, возможно предложить коммерческим предприятиям, бизнес-сообществу, а также учреждениям культуры и всем другим желающим создать зоны, свободные от COVID-19. То есть в условиях ограничительных мероприятий предприятие, организация смогут осуществлять деятельность в обычном режиме, при условии, что все работники данных учреждений будут привиты, и посещать эти заведения смогут также граждане, имеющие QR-код или сертификат о вакцинации», – сообщила на заседании оперативного штаба главный брянский санитарный врач Людмила Трапезникова.

Ранее, напомним, стало известно о возобновлении ограничительных мер в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. В Брянской ужесточили контроль за соблюдением масочного режима.