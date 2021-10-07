В Брянской области возобновили ковидные ограничения

Ужесточение ограничительных мер связано с ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией.

В Брянской области возобновили ограничительные меры в связи с эпидемиологической обстановкой.

Предприятиям общепита разрешено работать до полуночи. Проведение развлекательных мероприятий и корпоративов в кафе и ресторанах запрещено.

При проведение массовых мероприятий допускается не более 50 участников. Спортивные мероприятия будут проходить без зрителей.

Также приостановлена работа детских развлекательных центров и игровых комнат в торговых, культурно-досуговых центрах и павильонов при отсутствии лицензии на образовательную деятельность.

Несовершеннолетним запрещено находиться в торговых, торгово-развлекательных центрах и предприятиях общепита без сопровождения взрослых.