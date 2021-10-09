В Брянской области ужесточат контроль за соблюдением масочного режима

В регионе третью неделю подряд растет число заболевших COVID-19.
В Брянской области ужесточат контроль за соблюдением противоэпидемических мер в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об это на заседании оперативного штаба сообщила главный брянский санитарный врач Людмила Трапезникова.
«Тенденция к росту заболеваемости остается. Сегодня необходимо строгое соблюдение всех мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, соблюдение масочного режима, социальной дистанции. Необходимо ужесточить контроль за соблюдением противоэпидемических мер. Профильным департаментам, органам местного самоуправления необходимо организовать контроль за соблюдением масочного режима в местах массового пребывания людей, в том числе в общественном транспорте, на вокзалах, в торговых центрах. Нужно организовать рейдовые проверки по соблюдению санитарно-противоэпидемических мер, в том числе вакцинации, на предприятиях и учреждениях области», – заявила Трапезникова.
Для того чтобы избежать скопления людей, учреждениям рекомендовано все приемы проводить по предварительной записи.
«Что касается экскурсий для учащихся, то их необходимо организовывать только для одной группы или класса. Нужно контролировать ситуацию в учреждениях образования, регулярно проводить рейды по проверке соблюдения санитарно-эпидемиологических требований», – отметила глава регионального управления Роспотребнадзора.
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