В Брянской области среди вакцинированных разыграют смартфоны и планшеты

Чтобы стать участником розыгрыша, надо привиться от коронавируса в период от 22 июня до 6 июля.

Среди брянцев разыграют ценные призы. Всего 10 планшетов и 10 смартфоном достанутся вакцинированным. Победителей определят методом случайного выбора.

Эту акцию организовали региональный департамент здравоохранения и эксперт ОНФ Николай Алексеенко. Организаторы считают, что поощрение граждан станет отличным стимулом сделать прививку от COVID-19.