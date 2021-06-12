В Брянской области усилят ограничительные меры из-за COVID-19

Этого потребовала главный брянский санврач Трапезникова, губернатор Богомаз с ней согласился.

Глава регионального Управления Роспотребнадзора Людмила Трапезникова заявила о необходимости усиления ограничительных мет в связи с распространением коронавирусной инфекции.

«Нам стоить ужесточить соблюдения принятых мер, это относится и к соблюдению социальной дистанции, масочного режима. Это касается и массовых мероприятий с количеством выше 50 человек. Отдельно следует рассмотреть возможность возобновления дезинфекции мест массового скопления людей, остановок, парков и мест отдыха», – сообщила Трапезникова на заседании регионального оперативного штаба.

С ней согласен и губернатор Александр Богомаз. По его мнению, также необходимо повысить уровень вакцинации населения.

«Необходимо, как сказала Людмила Николаевна, ужесточить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Усилить работу по разъяснению необходимости вакцинации. Если мы посмотрим статистику, то от самой болезни и ее осложнений умерло большое количество граждан по всему миру. Тем не менее, у тех, кто сделал прививку и заболел, заболевание протекало легко, и никто не скончался. Приведу официальную статистику. В России сделали прививку более 16 миллионов человек, 200 тысяч из них заболели (это всего 0,8% от всех привитых) коронавирусом. При этом все вакцинированные перенесли болезнь достаточно легко, ни один человек не умер», – пояснил Богомаз.

Он поручил «оперативно проработать систему дополнительных выплат медицинским бригадам и работникам, которые занимаются вакцинацией населения».