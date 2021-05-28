В Брянской области вновь прогнозируют грозы и град

Порывы ветра усилятся.

Брянская область продолжает находиться под действием непогоды.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, 29 мая в Брянске и районах области будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем повсеместно кратковременный дождь, местами гроза. Днем в отдельных районах возможны ливни и град.

Ветер переменных направлений, ночью 5-10 метров в секунду, днем при грозе порывы будут достигать 15-17 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит от +10 ºC до +15 ºC, днем – от +18 ºC до +23 ºC.

В результате погодных условий возрастает вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций.

При возникновении ЧС необходимо связаться с оперативным дежурным отдела ЕДДС МКУ «Управление по делам ГОЗНТЧС города Брянска» по телефонам: 26-06-44, 26-36-52.

Обратиться за помощью также можно по телефону 01(с мобильного телефона – 101) и единый номер вызова экстренных оперативных служб 112.

Телефон доверия ГУ МЧС России по Брянской области 8 (4832) 44-30-00.