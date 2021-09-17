В Брянской области выявили рост заболеваемости COVID-19 среди детей и транспортников

В целом темпы распространения инфекции продолжаются снижаться.

В Брянской области выявили рост числа заболевших коронавирусом детей и сотрудников транспортной отрасли. Об этом на заседании регионального оперативного штаба заявил заместитель руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Брянской области Сергей Попов.

«Что касается возрастной группы 0-15, то отмечается увеличение заболеваемости COVID-19 по сравнению с предыдущей неделей на 27,4%. Несколько увеличился показатель заболеваемости сотрудников транспортной инфраструктуры: если раньше было всего 0,9%, то сейчас – 2,3%», – сообщил Попов.

При этом, по его словам, «отмечается замедление темпов снижения заболеваемости». На 36-й неделе уровень заболеваемости COVID-19 снизился на 4,4% по сравнению с предыдущей неделей, на 35-й неделе темп снижения составил 8,4% по сравнению с предыдущей неделей года.