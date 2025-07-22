В Брянской области юрлица игнорируют необходимость косить траву

О заросших травой арендуемых участках сообщила пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянской области погодные условия хорошо сказываются на развитие сорной травы, хорошо это видно на запущенных территориях ряда организаций в регионе.

На состояние отданных в долгосрочную аренду участков обратило внимание управление муниципального контроля.

После требований произвести покос травы на своих территориях, специализированный застройщик «БСК», «ЦСИП СЗИО» и «БСК-Плюс» не дали ответа.

А высота полыни на упомянутых занимаемых землях уже выше роста человека.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, арендаторов могут серьезно оштрафовать на сумму до 200 тысяч рублей.