В Брянской области заболеваемость COVID-19 уверенно идет на спад

Положительную тенденцию фиксируют на протяжении последних трех недель.
В Брянской области значительно снизился уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом на заседании регионального оперативного штаба сообщила руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Брянской области Людмила Трапезникова.
По ее словам, снижение отмечается в регионе на протяжении последних трех недель. Темп снижения заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на прошедшей 47-й неделе составил 48,2%. На 46-й неделе было всего 15,2%.
В структуре заболевших основную долю составляют жители районов – 62,7%. По сравнению с количеством заболевших на 46-й неделе удельный вес жителей Брянска снизился на 3,2%.
На сегодня наибольшее число заболевших – среди брянцев в возрасте от 46 до 65 лет. Немногим реже болеют пенсионеры старше 65 лет и дети. По всем группам зафиксировано снижение заболеваемости от 20% до 30%.
«На этом фоне наблюдается и общее снижение заболеваемости ОРВИ, всего за неделю зарегистрировано 6960 случаев. Вируса гриппа при проведении мониторинга на этой неделе мы не обнаружили, но напоминаю, на предыдущей неделе выявлено восемь фактов циркуляции вируса гриппа Н3N2, что соответствует той вакцине, которую мы имеем для прививок. Темп прививания от гриппа недостаточен, привито всего 32%», – также отметила Трапезникова.
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