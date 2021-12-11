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В Брянской области замедлились темпы снижения заболеваемости COVID-19

2021, 11 декабря 18:55 Общество
В Брянской области замедлились темпы снижения заболеваемости COVID-19
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Об этом сообщила руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Людмила Трапезникова.

В Брянской области значительно замедлились темпы снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Снижение заболеваемости COVID-19 в регионе фиксируют на протяжении четырех недель. На 48-й неделе уровень заболеваемости снизился на 24,6%, тогда как неделей ранее – на 48,2%.

«Значительно замедлились темпы снижения заболеваемости COVID-19. Последние сутки показывают, что темп снижения очень маленький», – сообщила накануне на заседании оперативного штаба главный брянский санитарный врач Людмила Трапезникова.

Коронавирус чаще всего выявляли у пенсионеров старше 65 лет. На втором месте – брянцы в возрасте от 46 до 65 лет, на третьем – жители региона в возрасте от 16 до 45 лет.

«Если говорить в целом о ситуации, то отмечается снижение заболеваемости», – отметил директор департамента здравоохранения Брянской области Сергей Галаганов.

По его словам, также «снижается количество пациентов, поступивших на лечение в стационар и находящихся на амбулаторном лечении».

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