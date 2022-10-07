В Брянской области запретили ловить раков

В водоёмах региона ввели запрет на вылов раков. Об этом сообщили в Московско-Окского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

Пп правилами рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна в семи областях страны наступили запретные периоды добычи раков. Ограничения действуют и в Брянской области. Запрет введён с 1 октября по 30 июня.

Один незаконно выловленный рак будет стоить 115 рублей. Также нарушители получат штрафы.

Также в ведомстве запретили с 1 октября по 30 апреля ловить рыбу на зимовальных ямах