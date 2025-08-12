В Брянской области живет 2108 ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз накануне провел совещание со своими заместителями. О ситуации в регионе доложил директор регионального департамента социальной политики и занятости населения Евгений Петров.

Так, в Брянской области проживают свыше 144 тысяч ветеранов. В их числе — 2108 участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и жителей блокадного Ленинграда. 283 человека из них получают социальные услуги на дому бесплатно.

В честь 80-й годовщины Победы в Брянской области инвалиды и участники Великой Отечественной войны получили единовременную выплату — по 1 миллиону рублей. По 80 тысяч рублей труженикам тыла и награжденным знаками «Жителю блокадного Ленинграда» и «Житель осажденного Сталинграда». Выплату получили 2129 человек на 244,84 млн рублей.