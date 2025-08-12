В Брянской области живет 2108 ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз накануне провел совещание со своими заместителями. О ситуации в регионе доложил директор регионального департамента социальной политики и занятости населения Евгений Петров.
Так, в Брянской области проживают свыше 144 тысяч ветеранов. В их числе — 2108 участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и жителей блокадного Ленинграда. 283 человека из них получают социальные услуги на дому бесплатно.
В честь 80-й годовщины Победы в Брянской области инвалиды и участники Великой Отечественной войны получили единовременную выплату — по 1 миллиону рублей. По 80 тысяч рублей труженикам тыла и награжденным знаками «Жителю блокадного Ленинграда» и «Житель осажденного Сталинграда». Выплату получили 2129 человек на 244,84 млн рублей.
06.08.2025 11:01
Приёмная кампания
Пока школьники и студенты отдыхают и набираются сил, в учреждениях образования Смоленщины идёт большая работа по подготовке к новому учебному году. По словам губернатора Василия Анохина, всего 1 сентября в регионе откроют свои двери более 700 учебных заведений – школы, детские сады, колледжи. Более 60% из них уже посетила комиссия по приёмке образовательных учреждений, в
06.08.2025 10:58
Заряд энергии
Смоленская область активно участвует в развитии атомной энергетики России – в регионе идёт строительство Смоленской АЭС-2. Подробнее об этом на заседании комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Энергетика» рассказал губернатор Василий Анохин. Как отметил глава региона, это крупнейший инвестпроект, который «станет основой для обеспечения энергетической безопасности Смоленщины и всей Центральной России». «Смоленская АЭС производит 88%
06.08.2025 10:57
На старте
Как в регионе поддерживают начинающих предпринимателей? Многие смоляне задумываются над открытием своего дела. Но сделать первый шаг решаются не все. Причина — отсутствие опыта, знаний и первоначального капитала. Поэтому так важна поддержка начинающих предпринимателей. В этом, по словам губернатора Василия Анохина, состоит задача Правительства региона. Тема обсуждалась на очередном заседании штаба по экономике и инвестициям,