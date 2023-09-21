В брянской школе открыли мемориал в честь погибшего военного
В школе Брянска открыли мемориальную доску в честь погибшего на спецоперации военнослужащего. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.
На здании школы № 167 в воинской части 12-го Главного управления в Брянске установили мемориальную доску в честь младшего сержанта Дмитрия Талалаева. Родные и сослуживцы почтили память героя минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.
Дмитрий Талалаев погиб на специальной военной операции в январе этого года. Он награжден орденом Мужества посмертно.
«Дмитрий Талалаев навсегда останется в нашей памяти. Низкий поклон родителям за воспитание таких сыновей», — сказал командир соединения.
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