В брянской школе открыли мемориал в честь погибшего военного

В школе Брянска открыли мемориальную доску в честь погибшего на спецоперации военнослужащего. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

На здании школы № 167 в воинской части 12-го Главного управления в Брянске установили мемориальную доску в честь младшего сержанта Дмитрия Талалаева. Родные и сослуживцы почтили память героя минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.

Дмитрий Талалаев погиб на специальной военной операции в январе этого года. Он награжден орденом Мужества посмертно.

«Дмитрий Талалаев навсегда останется в нашей памяти. Низкий поклон родителям за воспитание таких сыновей», — сказал командир соединения.