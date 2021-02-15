В Брянском цирке состоялось благотворительное представление для медиков

Перед брянскими врачами выступил известный клоун Май.

В воскресенье Брянский цирк провел благотворительное представление для медиков и членов их семей.

Коронным номером программы стало выступление клоуна Мая (Евгения Махровского), который считается легендой российского цирка.

Для Брянского цирка это было первое представление после вынужденной паузы, вызванной пандемией коронавируса.

Однако цирк, как сообщает региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса в Брянской области, провел это время с пользой — завершил первый этап масштабного ремонта в здании, а артисты подготовили новые номера.

— Мы посвящаем наш спектакль всем медикам, которые боролись и по сей день продолжают бороться с коронавирусной инфекцией. Спасибо им за каждодневный труд, за возможность дышать, — цитирует оперштаб актеров и сотрудников цирка.