В брянском концлагере «Дулаг-142» нашли личные вещи военнопленных

На территории бывшего 85-го ремонтного завода продолжается поисковая экспедиция.
При проведении раскопок на месте бывшего нацистского концентрационного лагеря «Дулаг-142» поисковики обнаружили личные вещи военнопленных. Как сообщил председатель совета регионального Поискового движения Александр Соболев, найдены солдатский медальон, мундштук, два карандаша, опасная бритва и сапоги.
Поисковики работают на территории бывшего 85-го ремонтного завода в Володарском районе Брянска, где с 1941 по 1943 год содержалось более 80 тысяч человек. В годы Великой Отечественной войны «Дулаг-142» был одним из самых крупных лагерей на территории СССР. Сегодня это единственный сохранившийся комплекс построек нацистского лагеря в России.
Цель экспедиции Поискового движения – определить границы мест захоронений погибших военнопленных и мирных граждан. Работы ведут в рамках федерального проекта «Без срока давности», направленного на увековечение памяти о жертвах фашизма, который реализуется при поддержке Президента России.
В сентябре федеральные телеканалы покажут документальный фильм цикла «Освободители», рассказывающий о зверствах нацистов, в том числе в концлагере «Дулаг-142».
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