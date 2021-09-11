В брянском концлагере «Дулаг-142» нашли личные вещи военнопленных

На территории бывшего 85-го ремонтного завода продолжается поисковая экспедиция.

При проведении раскопок на месте бывшего нацистского концентрационного лагеря «Дулаг-142» поисковики обнаружили личные вещи военнопленных. Как сообщил председатель совета регионального Поискового движения Александр Соболев, найдены солдатский медальон, мундштук, два карандаша, опасная бритва и сапоги.

Поисковики работают на территории бывшего 85-го ремонтного завода в Володарском районе Брянска, где с 1941 по 1943 год содержалось более 80 тысяч человек. В годы Великой Отечественной войны «Дулаг-142» был одним из самых крупных лагерей на территории СССР. Сегодня это единственный сохранившийся комплекс построек нацистского лагеря в России.

Цель экспедиции Поискового движения – определить границы мест захоронений погибших военнопленных и мирных граждан. Работы ведут в рамках федерального проекта «Без срока давности», направленного на увековечение памяти о жертвах фашизма, который реализуется при поддержке Президента России.

В сентябре федеральные телеканалы покажут документальный фильм цикла «Освободители», рассказывающий о зверствах нацистов, в том числе в концлагере «Дулаг-142».