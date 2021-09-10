Федеральные телеканалы покажут фильм о брянском концлагере «Дулаг-142»

Документальный фильм расскажет о зверствах фашистов.
В сентябре на федеральных телеканалах «Россия 24» и «Звезда» покажут документальный фильм цикла «Освободители», снятый в Брянской области.
Съемки проходили в мае этого года. Фильм посвящен оккупации и освобождению Брянщины, трагедии мирного населения, злодеяниям фашистских захватчиков на оккупированной территории, истории масштабного партизанского движения.
Особое место в нем займет рассказ о нацистском лагере «Дулаг-142», в котором содержались более 80 тысяч военнослужащих и мирных жителей. Более 40 тысяч человек погибли, более 18 тысяч были угнаны в нацистскую Германию на принудительные работы.
В съемках приняли участие малолетние узники, участники партизанского движения, представители областной прокуратуры, сотрудники Государственного архива Брянской области и областного краеведческого музея, краеведы и поисковики.
Фильм создается Фондом Александра Печерского на основе материалов проекта «Без срока давности», который реализуется силами творческой группы полнометражного художественного фильма «Собибор».
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