Федеральные телеканалы покажут фильм о брянском концлагере «Дулаг-142»

Документальный фильм расскажет о зверствах фашистов.

В сентябре на федеральных телеканалах «Россия 24» и «Звезда» покажут документальный фильм цикла «Освободители», снятый в Брянской области.

Съемки проходили в мае этого года. Фильм посвящен оккупации и освобождению Брянщины, трагедии мирного населения, злодеяниям фашистских захватчиков на оккупированной территории, истории масштабного партизанского движения.

Особое место в нем займет рассказ о нацистском лагере «Дулаг-142», в котором содержались более 80 тысяч военнослужащих и мирных жителей. Более 40 тысяч человек погибли, более 18 тысяч были угнаны в нацистскую Германию на принудительные работы.

В съемках приняли участие малолетние узники, участники партизанского движения, представители областной прокуратуры, сотрудники Государственного архива Брянской области и областного краеведческого музея, краеведы и поисковики.

Фильм создается Фондом Александра Печерского на основе материалов проекта «Без срока давности», который реализуется силами творческой группы полнометражного художественного фильма «Собибор».