В брянском лесу нашли автопарк советских грузовиков

Об этом рассказал блогер в Инстаграм.

Автолюбитель опубликовал в соцсетях фоторепортаж о своей интересной находке на Брянщине. Он обнаружил несколько старых автомобилей ЗиЛ в новозыбковском лесу. Именно это местоположение указано на странице молодого человека.

Судя по снимкам, грузовики сохранились достаточно неплохо, хотя нет сведений о времени их нахождения в лесном массиве. Впрочем, отсутствует информация и о прежних владельцах советских машин.