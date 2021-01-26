В «Брянском лесу» зимуют редкие птицы

Орнитологи насчитали в заповедники более 30 видов зимующих пернатых.

Ученые-орнитологи провели зимний учет птиц с рамках программы «PARUS» в заповеднике «Брянский лес».

В процессе подсчета они обнаружили свыше 30 видов пернатых, включая редкие. В частности, были замечены орланы-белохвосты, седые дятлы, куропатки, клесты, крапивники, горихвосты-чернушки и другие.

Специалисты обращали внимание и на следы зверей. На территории заповедника себе яобозначили медведь, лисы, зайцы, мыши-полевки, кабаны, олени, косули.

Фото: заповедник «Брянский лес».