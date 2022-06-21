В брянском МЧС сообщили о надвигающейся грозе 

Ветер усилится до 19-24 м/с.

В региональном МЧС сообщили о надвигающейся на Брянскую область грозе.

По прогнозу Брянского гидрометцентра, 21 июня с 16 до 22 часов в районах области прогремит гроза, пройдут ливни с градом. Ветер будет дуть со скоростью 19-24 м/с.

Погода может стать причиной нарушений в работе электроснабжения и ухудшения дорожных условий.