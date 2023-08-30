В брянском монастыре отметили праздник Свенской иконы Божией Матери

В брянском монастыре состоялся крестный ход и Божественная Литургия в честь Свенской иконы Божией Матери. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В Свенском Успенском монастыре прошел крестный ход и Божественная Литургия. Торжества приурочены к избавлению города Брянска от нашествия наполеоновских войск в 1812 году., а также 735-летию явления Свенской иконы Пресвятой Богородицы и основания обители

Богослужение возглавил Митрополит Брянский и Севский Александр. В центре храма для поклонения верующим был установлен украшенный цветами Свенский образ Божией Матери — точный список чудотворной Свенской иконы 13 века. Собравшимся подарили иконки Свенской Божией Матери. Торжество завершилось общей трапезой.