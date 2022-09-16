В брянском музее откроется выставка о встрече партизанов со Сталиным

В Брянской краеведческом музее в пятницу откроется экспозиция о встрече партизанских командиров со Иосифом Сталиным.
16 сентября в честь 80-летия партизанского совещания в Кремле и в преддверии 79-й годовщины освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков Брянский краеведческий музей откроет выставку. Она посвящена 80-летию встречи партизанских командиров с Иосифом Сталиным. Организовал экспозицию Брянский музей вместе с Витебским областным музеем Героя Советского Союза Шмырёва (Республика Беларусь).
На выставке представят оружие, личные вещи участников встречи, фотографии, копии архивных документов, предметы обмундирования и снаряжения. Также есть и уникальные экспонаты – паспорт начальника Брянского штаба партизанского движения Матвеева, военный билет командира партизанской бригады имени Кравцова Дуки, копии листов из журнала посещений Сталина, копии документов из Центра документации новейшей истории Брянской области. Также экспозицию дополнят стендовой выставкой «Легендарный комбриг. М.Ф. Шмырёв». Её подготовили сотрудники Витебского музея.
Выставка посвящёна командиру 1-й Белорусской партизанской бригады Минаю Шмырёву, также участвовавшему в партизанском совещании в Кремле.
Выставка будет работать до 16 октября. Справки и заказ экскурсий по телефону 74-54-37.
Возрастные ограничения 6+
14.09.2022 13:01
Переходный период
Продолжаются необходимые организационные мероприятия и юридические процедуры, связанные с передачей полномочий по ремонту, содержанию и обслуживанию дорог Смоленска (включая круглогодичную механизированную уборку) на уровень администрации региона. Де-юре это произойдёт с 1 января 2023 года. Подробное исполнение «дорожной карты» рассмотрели участники рабочего совещания, которое провёл Алексей Островский с профильными чиновниками. Напомним, что о предстоящем перераспределении полномочий
14.09.2022 12:59
Кто получит компенсацию?
В Смоленской области введена новая мера господдержки социально незащищённых категорий граждан на проведение мероприятий в рамках программы социальной газификации. Воспользоваться ею могут инвалиды и участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, инвалиды 1-й группы, семьи, имеющие детей-инвалидов, многодетные семьи с пятью и более детьми. Более подробно об условиях предоставления господдержки рассказал губернатор Алексей Островский.
14.09.2022 12:57
В преддверии отопительного сезона
Как регион готовится к зиме? Начало отопительного сезона в Смоленской области – не за горами. Как он пройдёт, во многом будет зависеть от готовности котельных, сетей тепло-и водоснабжения к работе в этот непростой период. О подготовке жилищно-коммунального комплекса региона и объектов энергетики к зиме говорилось в ходе рабочего совещания, которое провёл губернатор Алексей Островский. Участие
14.09.2022 12:48
Перевозки контейнеров на МЖД выросли более чем на 8% в январе — августе
В январе – августе 2022 года на Московской железной дороге во всех видах сообщения было перевезено более 785,5 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 8,7% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Во внутреннем сообщении отправлено 467,2 тыс. ДФЭ (+13%), в транзитном – 179,3 тыс. ДФЭ (+11 %), в экспортном – 44,7 тыс. ДФЭ (+10%),