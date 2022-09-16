В брянском музее откроется выставка о встрече партизанов со Сталиным

В Брянской краеведческом музее в пятницу откроется экспозиция о встрече партизанских командиров со Иосифом Сталиным.

16 сентября в честь 80-летия партизанского совещания в Кремле и в преддверии 79-й годовщины освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков Брянский краеведческий музей откроет выставку. Она посвящена 80-летию встречи партизанских командиров с Иосифом Сталиным. Организовал экспозицию Брянский музей вместе с Витебским областным музеем Героя Советского Союза Шмырёва (Республика Беларусь).

На выставке представят оружие, личные вещи участников встречи, фотографии, копии архивных документов, предметы обмундирования и снаряжения. Также есть и уникальные экспонаты – паспорт начальника Брянского штаба партизанского движения Матвеева, военный билет командира партизанской бригады имени Кравцова Дуки, копии листов из журнала посещений Сталина, копии документов из Центра документации новейшей истории Брянской области. Также экспозицию дополнят стендовой выставкой «Легендарный комбриг. М.Ф. Шмырёв». Её подготовили сотрудники Витебского музея.

Выставка посвящёна командиру 1-й Белорусской партизанской бригады Минаю Шмырёву, также участвовавшему в партизанском совещании в Кремле.

Выставка будет работать до 16 октября. Справки и заказ экскурсий по телефону 74-54-37.

Возрастные ограничения 6+