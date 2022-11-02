В брянском парке «Юность» уложат дополнительную плитку

В парке «Юность» в областном центре рабочие уложат дополнительное покрытие из плитки до конца месяца. Об этом сообщили в городской администрации.

В Володарском районе Брянска на улице Пушкина благоустраивают парк «Юность». Ремонт завершен на 90%.

Для соблюдения общей архитектурной концепции и законченности объекта потребовалось уложить ещё тротуарной плитки. Администрация города уже заключила контракт с подрядной организацией ИП Воронин А.И.

Работы должны быть выполнены до конца ноября. На дополнительное покрытие из плитки потратят 2,8 млн рублей.

Напомним, подрядчик «КБК СТРОЙ» нарушил сроки ремонта в парке.