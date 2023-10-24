В брянском посёлке Чайковичи прокладывают водопровод

В брянском посёлке Чайковичи к следующему году проложат 5,5 километров водопровода. Об этом рассказали в городской администрации.

На оперативном совещании у главы Бежицкой администрации Брянска Татьяне Гращенковой обсудили обеспечение водой жителей частного сектора.

Так, посёлке Отрадное в порядок провели местный водопровод. Вода из кранов в домах жителей лилась тонкой струйкой. Специалисты проложили новые трубы. Это позволило нормализовать давление воды.

А в посёлке Чайковичи начали прокладывать водовода. Около 5,5 километра труб проложат специалисты в 2024 году. Водовод обеспечит более двухсот домов чистой питьевой водой.