В брянском посёлке Десятуха установили детскую площадку за 2,5 млн рублей

В посёлке Десятуха установили детскую площадку за 2,5 млн рублей по инициативе жителей. Об том рассказали в пресс-службе регионального правительства.

По программе «Инициативное бюджетирование» в Стародубском округе появилась новая территория для юных жителей. В посёлке Десятуха около Дома Культуры установили современную детскую площадку.

Благоустройство территории и игровой комплекс обошёлся в 2,5 млн рублей. 2 млн 182 тысяч рублей выделили из областного бюджета, а остальное добавил муниципалитет.

В этом году в Стародубском округ также по инициативе жителе й в селе Логоватое отремонтировали памятник воинам-односельчанам и сделали детскую площадку на автовокзале в Стародубе. Кроме того, в городском парке культуры и отдыха делают санитарную зону.