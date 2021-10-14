В брянском правительстве объявили о полной готовности ЖКХ к зиме

Отопительный сезон проходит в штатном режиме.

В Правительстве Брянской области заявили о 100-процентной готовности энергетического комплекса к зиме. В этом году отопительный сезон начался раньше обычного – в Брянске тепло начали поставлять с 15 сентября.

«Во всех муниципальных образованиях отопительный сезон проходит в штатном режиме, все котельные работают. К предстоящему отопительному сезону подготовлено 1100 котельных, 49 центральных тепловых пунктов, 1122,2 километра тепловых сетей в двухтрубном исчислении, 4590,6 километра водопроводных сетей, 1221 водозабор, 713 километров канализационных сетей, 167 канализационных насосных станций. В том числе по ГУП «Брянсккоммунэнерго» подготовлено 412 котельных, 28 центральных тепловых пунктов, 811,4 километра тепловых сетей в двухтрубном исчислении, заменено 48,1 километра ветхих тепловых сетей», – сообщил директор департамента ТЭК и ЖКХ Олег Андрианов.

На подготовку к зиме объектов жилищно-коммунального хозяйства в Брянской области в этом году из областного бюджета выделили 90 миллионов рублей.

«За последние пять лет было заменено более 328,9 километра тепловых сетей, отработавших нормативный срок эксплуатации, в том числе более 228,9 километра тепловых сетей ГУП «Брянсккоммунэнерго». Проводимая работа позволила предотвратить нарастание физического износа тепловых сетей и, как следствие, повысить надежность теплоснабжения потребителей», – также отметил Андрианов.