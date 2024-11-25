В Брянском районе отремонтировали часть трассы по нацпроекту
В Брянском районе отремонтировали часть трассы Сельцо-Новониколаевка-станция Чернетово по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.
Летом в Брянском районе привели в порядок участок дороги Сельцо-Новониколаевка-станция Чернетово. Ремонтом занималась подрядная организация ИП Макарян. Специалисты уложили новое асфальтобетонное покрытие и укрепили обочины. На проезжую часть рабочие нанесли разметку.
Ремонт сделали по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».
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