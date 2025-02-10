В Брянском театре кукол состоялась премьера спектакля «Цветик-семицветик»

В Брянском театре кукол прошла премьера детского спектакля «Цветик-семицветик». Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

В минувшую субботу в Брянском областном театре кукол состоялась первая премьера нового года. Юные зрители и их родители посмотрели спектакль «Цветик-семицветик» (0+).

Перед началом в фойе театра для детей прошёл праздник. Зриетли помогали садовнице вырастить волшебный цветок, выполняя увлекательные задания. Все желающие смогли загадать желание и сфотографироваться с цветиком-семицветиком. Зрителей угощали баранками.

Главные роли в новом спектакле сыграли молодые актёры. Для Алексея Лысцева «Цветик-семицветик» стал дебютом на профессиональной сцене.

Возрастные ограничения 0+