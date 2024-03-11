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В брянском зоопарке поселились фазаны из Китая

2024, 11 марта 16:45 Общество
В брянском зоопарке поселились фазаны из Китая
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В брянском зоопарке поселились синие ушастые фазаны из Китая. Об этом рассказали в сообществе учреждения в ВКонтакте. 

В зоопарке Брянска появились новые жители. В просторный вольер заселились два синих ушастых фазана. 

В зоопарке рассказали, что такие необычные птицы обитают в горных лесах центрального западного Китая. Прозвали их ушастыми за белые высокие перья возле ушей. 

Кормят фазанов зерном, свежей зеленью, фруктами, овощами и кукурузой. Не брезгую новосёлы и сухим собачьим кормом.

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