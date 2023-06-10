В брянском зоопарке поселился второй лемур

В зоопарк Брянска из Удмуртии приехал ещё один лемур. Об этом рассказали в аккаунте учреждения в ВКонтакте.

Не так давно в зоопарке Брянска появился новосел — лемур Гриша. «Король Мадагаскара» приехал из Белгородского зоопарка.

А теперь Гриши привезли подругу — Лемура Графиру доставили из Удмуртского зоопарка.

Гриша и Глаша временно поселились в соседних вольерах. Они привыкнут друг к другу, подружатся и будут жить вместе.