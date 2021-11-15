В Брянскую область доставили 32 400 доз вакцины от коронавируса

В регион поступили «Спутник V» и «Спутник Лайт».

В Брянскую область доставили 10 200 доз вакцины «Спутник V» и 22 200 доз вакцины «Спутник Лайт».

После внесения данных о каждой дозе в систему «Честный знак», которая фиксирует доставку вакцины в регион в должном состоянии по системе от «производителя – до потребителя», вакцину распределят по медицинским учреждениям Брянской области.

Сделать прививку т коронавирусной инфекции можно ежедневно в медицинских учреждениях, мобильных прививочных пунктах и торговых центрах.