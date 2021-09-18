В День города на Кургане Бессмертия в Брянске запустили фейерверк (ВИДЕО)

Праздник завершился фейерверком на Кургане Бессмертия в 22.00. К месту его запуска городские власти пустили дополнительные автобусы.

В Смоленской стартовал отопительный сезон 17 сентября 2021 года стартовал отопительный сезон в Смоленске, сообщает пресс-служба смоленского филиала ПАО «Квадра». В течение 2021 года компания потратила на подготовку объектов теплоснабжения в регионе к отопительному сезону 458 млн рублей, отметили в пресс-службе. Были проведены ремонты генерирующего оборудования, специалисты поменяли 4,7 км магистральных тепловых сетей в Смоленске. Подключение отопления будут реализовывать поэтапно.

В Демидовском районе обнаружили гранату времен войны В Демидовском районе обнаружили гранату времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области. 17 сентября 2021 года, согласно поступившей заявке от УМВД, специалистами ОСР ПАСС СОГБУ «Пожарно-спасательный центр» был изъят и уничтожен установленным порядком взрывоопасный предмет времен ВОВ: Демидовский район, г. Демидов, ул. Гаевского: ручная граната Ф-1 –

Жителей Смоленской области предупредили о заморозках По информации Смоленского ЦГМC – филиала ФГБУ “Центральное УГМС”: ночью и в утренние часы 18 сентября 2021 года местами на территории Смоленской области ожидаются заморозки 0…-2 градусов. В связи с понижением температуры воздуха возрастает вероятность возникновения техногенных пожаров по причине нарушение правил эксплуатации электробытовых приборов, нарушения правил эксплуатации газового оборудования, использования самодельных нагревательных устройств, нарушение

Смоленские железнодорожники вместе с сотрудниками ГИБДД провели 27 рейдов на переездах Акция «Внимание, переезд!» проходила в Смоленском регионе Московской железной дороги с 16 августа по 16 сентября и была направлена на профилактику дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах. За этот период смоленские железнодорожники вместе с сотрудниками ГИБДД провели 27 рейдов на переездах, посетили 5 автотранспортных предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки. Внимание всех участников дорожного движения обращалось на тяжесть

16 сентября – День образования линейного отдела МВД России на станции Смоленск 16 сентября 1937 года в составе Управления госбезопасности УНКВД по Смоленской области образуется Дорожное отделение милиции на станции Смоленск. Первым его начальником назначен Андрей Яковлевич Воробьёв. С началом Великой Отечественной войны многие сотрудники транспортной милиции были мобилизованы на фронт. Милиционеры в числе других советских граждан вставали на защиту городов и сёл страны от гитлеровских оккупантов.