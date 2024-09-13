В ДК железнодорожников Брянска расширят зрительный зал на 100 сидений. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Брянске продолжается ремонт Дворца культуры железнодорожников. Специалисты уже почти завершили обновление лицевой части фасада здания. Также компания «Вершина» облицовывает уральскими гранитом цоколь, ступени, площадку летней эстрады и несколько крылец.

К концу октября в ДК должны отремонтировать и концертный зал. Подрядчика ещё не выбрали. Специалисты расширят зрительный зал расширят до 430 мест. Более чем на 100 сидений станет больше за счёт восстановления первых и последних рядов. на сцене положат специальное танцевальное покрытие.

«Площадку дополнит огромный светодиодный экран площадью 24 кв. метра. Приобретён световой пульт, планируем обновить сценическое освещение, покрасить стены, подчеркнув при этом лепнину. В зрительный зал добавим радиаторы отопления. Сделаем посещение культурных мероприятий максимально удобным для наших зрителей», — уточнил заместитель директора ДК железнодорожников Владимир Севченков.

Завершения капремонта ждут около 40 творческих коллективов дворца и посетители.