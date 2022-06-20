В ДК железнодорожников поставили спектакль о жизни в Брянске

В основе «Марафона» – истории простых горожан.

Театральный коллектив ГДК Железнодорожников «Платформа 32» представил на суд зрителей свой первый творческий опыт.

Спектакль «Марафон» основан на реальных событиях. Это истории обычных людей, живущих в Брянске. Здесь они рождаются и взрослеют, влюбляются и расстаются. Герои не хотят покидать свою малую родину. Они живут здесь и сейчас.

«Все монологи в спектакле писали сами актеры. А ведь это люди из разных сфер жизни: педагоги, журналисты, врачи – все они выходят на сцену, лишенные привычных штампов и приемов, порою свойственных профессиональным актерам. В конце концов каждый из нас преодолевает свой жизненный марафон в погоне за счастьем», – рассказали в ГДК железнодорожников.

Режиссером-постановщиком спектакля стала выпускница Санкт-Петербургского государственного института культуры Анастасия Кривцова, которая ранее с успехом дебютировала в Брянске с мюзиклом «Кошкин дом».