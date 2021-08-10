В Дятьковском районе мужчина украл дорожный знак на глазах у сотрудников дорожной службы

Украденные знаки ему нужны были, чтобы сделать беседку для отдыха.

На автодороге Дятьково – Любохна сотрудники дорожной службы стали свидетелями преступления: мужчина при них украл дорожный знак. Поймать вора им не удалось, но они записали номер его машины и сообщили в полицию.

Вскоре личность похитителя установили. Им оказался 37-летний житель поселка Любохна. Он признался, что ему нужны не сами знаки, а металлические трубы, на которых они держались в земле. Злоумышленник из них планировал построить беседку для отдыха.

Теперь «смекалистому» воришке грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.