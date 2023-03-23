В Фокинском районе Брянска модернизируют наружнее освещение

На улице Ермакова в Фокинском районе областного центра рабочие начали обустраивать наружное освещения. Об этом рассказали в городском управлении ЖКХ.

В этом году по проекту «Безопасные качественные дороги» в Брянске капитально отремонтируют дорогу на улице Ермакова в Фокинском районе. Генеральным подрядчиком по объекту выбрали ООО «Профдорстрой».

В настоящее время субподрядная организация ООО «ЭлектроЛюкс» начала обустраивать наружное освещение. Работы идут на участке от улицы Шолохова до переулк Полесского.